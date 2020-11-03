Абсолютный лидер группы G против команды, которая занимает 3 место благодаря лучшей разнице голов, чем у Ференцвароша, и только ждет на свою первую победу. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00 на стадионе Камп Ноу. Интересно, что во внутренних чемпионатах роли команд противоположные. Подопечные Луческу уверенно лидируют в УПЛ, не проиграв ни разу за 8 туров. А вот Барса набрала всего 2 очка за 4 предыдущих матча Примеры, так что плетется на 12 месте.

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Барселона – Динамо: где смотреть матч онлайн

Украинские зрители в нынешнем сезоне еврокубков получили альтернативу. Матч Барселона – Динамо Киев смотреть онлайн можно как на платформе MEGOGO, так и oll.tv. Кроме этого, прямая трансляция состоится на телеканале "Футбол 2". Также игре будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов" – начало в 21:00 на "Футбол 1".

Отчетный поединок в других странах покажут: 5 SPORT Israel HD, Arena Sport 1 HD Serbia, BT Sport 3 HD, Asr TV, Digi Sport 1 HD, Movistar Liga de Campeones HD, Planet Sport 1 HD Croatia, Polsat Sport Premium 1 HD, TVP 1 HD, Sky Sport Football Italia HD, SBS 6 HD и Ziggo Sport Voetbal HD.

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