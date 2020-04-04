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Барселона дала обещание Неймару, чтобы отговорить форварда от перехода в лагерь принципиального оппонента

09:35 154 Читати українською
Барселона дала обещание Неймару, чтобы отговорить форварда от перехода в лагерь принципиального оппонента
Зидан, Неймар и Роналду / Фото AFP

Барселона не смогла подписать форварда ПСЖ прошлым летом, но и не позволила ему перейти в другой клуб.

Во время летнего трансферного окна 2019-м Реал находился в шаге от трансфера Неймара, но между сторонами вмешалась Барса, сообщает Mundo Deportivo.

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Каталонцы убедили 28-летнего бразильца отказаться от переезда в Мадрид, в место этого боссы Барселоны пообещали нападающему подписать его уже летом 2020 года. Сам бразилец также склоняется к возвращению в лагерь "блаугранас".

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 15 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 6-ю ассистами.

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