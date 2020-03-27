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Барселона четко определила цену Брейтуэйта – на датчанина претендуют два клуба АПЛ

15:41 101 Читати українською
Барселона четко определила цену Брейтуэйта – на датчанина претендуют два клуба АПЛ
Мартин Брейтуэйт / Getty Images

Барселона рассматривает различные варианты по форварду Мартину Брейтуэйту, который только зимой присоединился к команде.

Каталонцы будут продавать датчанина не менее, чем за 18 млн евро, сообщает Sport.es.

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Действующие чемпионы Испании хотят отбить сумму, которую заплатили Леганесу в феврале. Среди претендентов на Брейтуэйта называют два клуба из АПЛ – Эвертон и Вест Хэм. Впрочем, 28-летний нападающий вполне может остаться на Камп Ноу. В клубе довольны его адаптацией и отношениями с партнерами, потому Брейтуэйт имеет все шансы играть даже после возвращения Суареса и Дембеле.

Напомним, чемпионат Испании на временной паузе из-за пандемии коронавируса, все клубы находятся на карантине.

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Испания Трансферы Барселона Барселона Мартин Брейтуэйт Мартин Брейтуэйт Трансферы Барселоны Вест Хэм Вест Хэм Эвертон Эвертон
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