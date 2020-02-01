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Барселона была готова продать Умтити в Арсенал – защитник отказался переезжать в Лондон

14:03 35 Читати українською
Барселона была готова продать Умтити в Арсенал – защитник отказался переезжать в Лондон
Самуэль Умтити / Eurosport

Каталонский клуб вел переговоры с "канонирами" о переходе центрального защитника Самуэля Умтити во время зимнего трансферного окна.

Барселона была готова отпустить чемпиона мира в Лондон, но сам Умтити отклонил вариант с переездом на Туманный Альбион, информирует Le Parisien. Игрок намерен вернуть себе место в основе "сине-гранатовых", которое он потерял после прихода в команду Клемана Лангле.

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Напомним, что Умтити перешел в Барселону летом 2016 года из Лиона за 25 млн евро. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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