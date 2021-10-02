"Этот матч для футболистов, которые хотят проявить себя и попробовать показать, что они все еще живы, хотя многие считают наоборот.

"Мне надоело защищаться", – Куман ответил на вопрос о потенциальном уходе из Барселоны

С моей точки зрения, в Атлетико сегодня лучшая команда в Ла Лиге, они лучше не только за Барселону. Они будут фаворитами, но Барса всегда остается Барсой", – цитирует Это'О Diario Sport.

Напомним, центральный матч 8-го тура Ла Лиги, где действующий чемпион Испании будет принимать Барселону, состоится 2 октября, начало в 22:00. К поединку "матрасники" подходят на 4-й строчке, каталонцы – на 7-й.

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