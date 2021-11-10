Каталонский клуб достиг принципиальной договоренности с криптовалютной компанией Chiliz, информирует Mundo Deportivo.

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Контракт на 9 млн евро рассчитан до июня 2022 года. Надписи Chiliz появятся на верхней части левого рукава футболок Барселоны. В прошлом сезоне там размещалось лого турецкого производителя бытовой техники Beko, однако руководство "блаугранас" не нашло замену перед началом текущей кампании.

Напомним, недавно Барселона получила и нового тренера – легендарный Хави заключил контракт до 2024 года.

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