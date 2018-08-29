Барселона близка к трансферу капитана молодежной сборной Уругвая

Уругвайский защитник Рональд Араухо в ближайшее время может переехать в Испанию.

Защитник уругвайского клуба Бостон Ривер Рональд Араухо в ближайшее время станет игроком Барселоны, сообщает AS.

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По информации издания, каталонцы заплатят за 19-летнего исполнителя 5 миллионов долларов. Араухо будет выступать за молодежную команду каталонцев.

Игрок всю карьеру провел в чемпионате Уругвая. Он также является капитаном молодежной сборной своей страны.

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