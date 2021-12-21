У Барселоны есть хорошие шансы сохранить у себя вингера Усмана Дембеле.

Последнее предложение по продлению контракта устроило француза, сообщает инсайдерский twitter-аккаунт El rincón del barcelonista.

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Дембеле летом 2022-го мог покинуть Барселону свободным агентом, но доверие Хави изрядно вдохновило чемпиона мира остаться. Ожидается, что он подпишет новое соглашение сроком 3 года. Зарплата нападающего за сезон составит 7,5 млн евро+2,5 млн бонусами.

Добавим, что в текущем сезоне Дембеле провел 7 матчей и отличился одним ассистом. В свое время трансфер звезды Боруссии Д обошелся Барселоне в 135 млн евро.

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