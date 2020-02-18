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Барселона близка к подписанию лучшего бомбардира Леганеса, который получил славу грозы авторитетов

10:02 62 Читати українською
Барселона близка к подписанию лучшего бомбардира Леганеса, который получил славу грозы авторитетов
Мартин Брейтуэйт / АР

Руководство Барселоны планирует решить вопрос нового нападающего в ближайшие дни.

Каталонцы настроены договориться с Леганесом по датчанину Мартину Брейтуэйту, информирует Marca.

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Ла Лига предоставила Барселоне спецальное разрешение на трансфер нового игрока в течение 15 дней. Впрочем, "блаугранас" хотят решить вопрос еще быстрее, чтобы новичок имел больше времени для адаптации в команде Кике Сетьена. Именно Брейтуэйт стал пироритетним вариантом, агент нападающего уже находится в столице Каталонии и пытается договориться о переходе. Клаусула в контракте нападающего с Леганесом составляет 20 млн евро.

К слову, именно Брейтуэйт является лучшим бомбардиром Леганеса в сезоне 2019/20 – восемь голов и два ассиста. В прошлом сезоне датчанин забивал несколько меньше (шесть точных ударов), однако получил славу грозы авторитетов, огорчив Реал, Валенсию, Севилью и Барселону.

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