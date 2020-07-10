Барселона близка к подписанию Лаутаро – каталонцы должны сделать два шага для заветного трансфера

Форвард Интера Лаутаро Мартинес близок к переходу в Барселону – "блаугранас" должны выполнить два условия.

Барселона согласовала условия контракта с Лаутаро Мартинесом, утверждает ESPN, но будущий трансфер зависит сразу от двух факторов.

Барселона согласовала контракт с Лаутаро – аргентинец будет зарабатывать огромные деньги

Во-первых, "блаугранас" все еще не достигли соглашения с Интером, который планирует получить за форварда 111 млн евро. Во-вторых, Барселона должна продать Филиппе Коутиньо, который не вписался в игровой стиль каталонцев. Отмечается, что именно за бразильца "сине-гранатовые" смогут выручить больше всего, что поможет избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, Лаутаро Мартинес перешел в Интер из аргентинского Расинга в 2018 году. Сумма трансфера составила 25 млн евро. С тех пор Мартинес провел за "нерадзурри" 66 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. Контракт 22-летнего нападающего с Интером действует до лета 2023 года. Клаусула составляет 111 млн евро.

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