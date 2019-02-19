Барселона близка к подписанию капитана сборной Бразилии U-20

Барселона находится в шаге от подписания контракта с защитником Палмейраса Витао.

Руководство каталонского клуба практически согласовало все детали сделки по переходу 19-летнего бразильца, который сейчас находится в Испании вместе со своим агентом, сообщает Marca.

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По информации издания, скорее всего, Витао сначала будет выступать за Барселону Б, после чего постепенно будет привлекаться к тренировкам с основной командой.

Витао стал игроком Палмейраса в марте прошлого года, но за главную команду так и не дебютировал. В сборной Бразилии на Копа Америка U-20 защитник провел 9 матчей и был капитаном команды.

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