Барселона близка к подписанию бразильского таланта

Каталонский гранд на забывает об игроках на перспективу.

Барселона на грани подписания хавбека Таилсона, информирует Sport.es.

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20-летний игрок защищает цвета молодежной команды Сантоса, однако уже сейчас заинтересовал скаутов "блаугранас". Они были поражены игрой Таилсона на турнире молодежных команд в Бразилии. Сантос планировал подтягивать талантливого полузащитника в основной состав, однако Барса может помешать этому. Чемпионы Испании намерены как можно быстрее подписать бразильца, у которого истекает контракт со своим клубом.

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Сантос может получить только 350 тысяч евро как команда, воспитавшая футболиста.