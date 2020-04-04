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Барселона бесплатно получит звезду ПСЖ – каталонцы уже договорились с агентом игрока

11:52 100 Читати українською
Барселона бесплатно получит звезду ПСЖ – каталонцы уже договорились с агентом игрока
Лайвен Курзава и Неймар / Фото ФК ПСЖ

Скауты Барселоны продолжают охоту на футболистов ПСЖ.

Защитник парижан Лайвен Курзава стал трансферной целью Барсы, сообщает Sport.es.

Барселона дала обещание Неймару, чтобы отговорить форварда от перехода в лагерь принципиального оппонента

Каталонцы попытаются продать левого защитника Фирпо Хуниора, а на его место подписать таланта ПСЖ. Стоит отметить, что контракт Лайвена с действующим чемпионом Франции завершается летом, поэтому он сможет достаться "блаугранас" бесплатно. Переходу 27-летнего игрока способствует его агент Киа Джурбачиан, который ранее уже трудоустраивал в Барсу Коутиньо.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Курзава провел 14 матчей, в которых отличился голом и ассистом.

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Трансферы Киа Джурабчиан Трансферы Барселоны Фирпо Хуниор Фирпо Хуниор Трансферы ПСЖ Лайвен Курзава Лайвен Курзава Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Испания
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