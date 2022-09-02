Уже бывший защитник Арсенала Эктор Бельерин возвращается в родной для себя клуб, где делал первые шаги в футболе.

27-летний испанец расторг контракт с Арсеналом и на правах свободного агента присоединился к Барселоне, сообщает пресс-служба "блаугранас".

Обамеянг официально покинул Барселону и стал игроком Челси.

Бельерин подпишет с каталонцами контракт всего на один сезон. Его клаусула будет составлять 50 миллионов евро. Детали презентации футболиста станут известны позже.

Для Эктора Барселона – родной клуб. В нем он играл за U-16, после чего переехал в Лондон, где пробился в первую команду Арсенала. За нее он провел всего 239 поединков (9 голов и 29 ассистов). Также играл за Уотфорд и Бетис на правах аренды.

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