Хотя матч и завершился без голов, но команды создали достаточно опасных моментов. Барса даже забила. Правда, Араухо был в офсайде. У лиссабонцев отметим удар Яремчука – тер Штеген чудом спас. В конце игры Сеферович мог принести победу, но в простой ситуации не попал в пустые ворота.

Бенфика расписала ничью с Барселоной на Камп Ноу, оставив Динамо без евровесны – Яремчук и Сеферович простили Хави

Эта ничья лишила Динамо шансов на еврокубковую весну. Барселона и Бенфика в заочном противостоянии разыграют между собой вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент в активе каталонцев на два очка больше.