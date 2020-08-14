Барселона – Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Барселона – Бавария

14 августа, 22:00. Лиссабон, Эштадиу Да Луж

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Сильнейшая четвертьфинальная пара. Для обеих команд вылет на этой стадии будет считаться провалом. Бавария 7 лет не была в финале Лиги чемпионов, Барселона – 5. И те, и другие соскучились по европейским триумфами. И тех, и других внутренние титулы уже мало возбуждают.

Немцы увереннее проходят турнирный путь: максимальный результат на групповом этапе и двойной разгром Челси с общим счетом 7:1. Испанцы больше попотели, чтобы выиграть квартет с Боруссией, Славией и Интером, а затем пройти Наполи после выездной ничьей.

Лучший игрок против лучшей команды

Бавария в этом сезоне претерпела серьезные метаморфозы. Новый наставник Ханси Флик превратил скованную Нико Ковачем команду в монстра. Высокий прессинг, мгновенный контрпрессинг, вариативная атака с интересными комбинациями – во второй половине сезона Бавария демонстрирует самое высокое качество футбола на континенте. Карантина не подрезал крылья, мюнхенцы выиграли все 11 матчей после паузы в Бундеслиге и Кубке Германии. И, конечно, оформили "золотой дубль".

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Роберт Левандовски вывел свою реализацию на космический уровень. Поляк забивает буквально в каждом матче. 53 гола за сезон – фантастика. Однако это не главный козырь Баварии, а лишь дополнение к мощной сбалансированной системе, в которой сверкают Киммих, Алаба, Тьягу и Мюллер. У Барселоны нет удобного сценария против Баварии. Отдать мяч – треснет далекая от идеала оборона (5-е место Примеры по пропущенным, 4-е по xGA). Строить атаки из глубины – "ротэн" сметут все своим прессингом.

Шансы каталонцев в эпизодах. Бавария не может непрерывно сохранять интенсивность и концентрацию. Время от времени подопечные Флика берут паузу. Главная задача – в такие моменты отдавать мяч Месси и создавать ему предпосылки для шедевра (номинальный визави Дэвис не способен закрыть Лео). Барселона – команда одного игрока. Все заточено под Лионеля, а он оправдывает статус лучшего футболиста планеты и тянет "блаугранас" на своих плечах. Последний матч с Наполи лишний раз это подсветил. 25 голов и 21 ассист в Примере – сумасшедшие цифры аргентинца.

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Барселона в течение сезона также сменила тренера, но не снискала такого эффекта как Бавария. Кике Сетьен и не мог выдать яркий прогресс после Эрнесто Вальверде. Звездам нужна свобода на поле и лайтовые тренировки, а под боком президент-самодур, от которого можно ожидать любых идиотских решений. Эксперты сходятся на том, что судьба главного тренера зависит от этой Лиги чемпионов. Поражение в четвертьфинале может стать последним матчем Сетьена в клубе.

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Еще одна интрига – дуэль Нойера и тер Штегена. Немецкая пресса пестрит сравнениями и противопоставлениями двух голкиперов Бундестим. Кто сейчас сильнее, кто должен быть основным в сборной Германии? Конечно, очный матч не ответит на такие вопросы, но даст громкие аргументы для дискуссий сторонникам обоих вратарей.

Кадровая ситуация

У Барселоны после дисквалификации возвращаются Бускетс и Видаль. Оба могут оказаться в стартовом составе. Испанское издание Sport показало оригинальный "план на Баварию", согласно которому Кике Сетьен сыграет 4-4-2, максимально насытив центр поля. Под Месси с Суаресом якобы выйдет четверка хавбеков (Бускетс, Видаль, Де Йонг и Серхи Роберто), которая попытается закрыть Тьягу и Мюллера.

От Баварии особых сюрпризов никто не ждет. Слаженный механизм, с которым не нужно придумывать Америку. Павар не готов сыграть, потому Киммих останется на правом фланге, а Алькантара – в центре поля. Боатенг обошелся без серьезной травмы, а Коман полностью восстановился и рвется в основу.

Важный аргумент в пользу чемпиона Германии – длиннее скамейка запасных, чем у соперника. Ханси Флик может усилить игру Перишичем, Хави Мартинесом и арендованным у Барсы Коутиньо. Бразилец, к слову, только второй игрок (после ван Боммеля), который забивал в ЛЧ за обе команды. Те же Эрнандес и Зюле с минимальной потерей качества подстрахуют в обороне. А что запас Барселоны? Только пацаны. Счастье, что хоть Дембеле готов играть.

Ориентировочные составы

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Де Йонг – Месси, Суарес, Гризманн.

Бавария: Нойер – Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис – Тьягу, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Бавария слишком сильная и стабильная. Формат одноматчевого противостояния дает Месси шанс проскочить в полуфинал. Впрочем, может потребоваться даже не один подвиг от аргентинца, если соперник предстанет в лучшем свете.

Букмекеры также выделяют Барселону аутсайдером пары. На проход каталонцев дают от 2.4 до 2.6, а успех Мюнхена оценивают коэффициентом 1.5.

Когда Бавария и Барселона встречаются в плей-офф еврокубка, то победитель этой дуэли потом непременно выигрывает весь турнир. Такое было 4 раза – у каждого по две победы. Повторится ли история на этот раз? Впереди еще Манчестер Сити.

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