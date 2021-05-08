"Матрасники" в первой 45-минутке имели преимущество над подопечными Рональда Кумана, но один из самых ярких моментов был у Месси. Аргентинец накрутил половину Атлетико, но пробил рядом со штангой.

Барселона не обыграла Атлетико дома – Месси создает шедевр сезона, но Лунин и компания торжествуют

После перерыва забила Барса, но гол Араухо отменили из-за офсайда. Вырвать победу для "блаугранас" мог Дембеле, но с нескольких метров ударил головой выше.

0:0 – Атлетико остался первым из 77 очками, Барселона же поднялась на второе место с 75 пунктами. Правда, уже завтра мадридский Реал может стать лидером. Для этого Лунину и Ко нужно преодолеть Севилью.