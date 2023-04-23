Барселона принимает Атлетико в центральном матче 30-го тура Примеры. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Барселона – Атлетико стартует в 17:15 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Барселона лидирует в чемпионате с 8-очковым отрывом, но в последних трех матчах не может забить. Атлетико идет третьим, потеряв за 10 предыдущих туров всего 4 очка.

Стартовые составы команд

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Алонсо, Бальде – де Йонг, Бускетс, Гави – Рафинья, Левандовски, Ферран.

Запасные: Педри, Фати, Пенья, Альба, Кессье, Гарсия, Торре, Тенас, Аларкон, Ямал.

Атлетико: Облак – Молина, Хименес, Савич, Эрмосо, Карраско – Де Пауль, Витсель, Лемар – Гризманн, Корреа.

Запасные: Грбич, Регилон, Догерти, Марко, Коке, Сауль, Барриос, Мората.

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