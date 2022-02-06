Барселона – Атлетико: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании – Хави выпустил новичка, Дембеле в резерве
16:38 - Читати українською
Барселона принимает Атлетико Мадрид в 23-м туре Ла Лиги. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
10’ Жорди Альба
21’ Гави
43’ Рональд Араухо
10’ Жорди Альба
21’ Гави
43’ Рональд Араухо
Матч Барселона – Атлетико Мадрид стартует в 17.15 по Киеву. Прямая онлайн-трансляция – на MEGOGO. Команды конкурируют за место в Лиге чемпионов. "Матрацники" опережают Барсу на 1 пункт, занимая 4 место. "Сине-гранатовые" идут 5-ми.
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Для Жерара Пике этот матч стал 593 в футболке Барселоны – он сравнялся с легендарным Карлесом Пуйолем. Хави доверил место в составе новичку Траоре, а вот Пьер-Эмерик Обамеянг оказался в запасе. В резерве и вернувшийся в заявку скандальный Усман Дембеле.
Стартовые составы:
Барселона:
Атлетико:
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