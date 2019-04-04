Барселона – Атлетико прогноз на матч лидеров Примеры

Барселона принимает Атлетико в рамках 31-го тура испанской Примеры. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Барселона – Атлетико состоится 6 апреля в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Начало игры в 21:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Барселона – Атлетико, прогноз букмекеров на матч Примеры:

Каталонцы на вершине турнирной таблицы Ла Лиги опережают "матрасников", которые идут вторыми, на 8 очков и считаются солидным фаворитом очной встречи.

Авторитетная контора William Hill на победу Барселоны дает коэффициент 1.8, тогда как успех Атлетико оценивает в 4.6, а ничью – в 3.6.

Специалисты Bwin солидарны с коллегами в прогнозах: на выигрыш хозяев можно поставить за 1.78, на триумф Диего Симеоне – за 4.4, а на ничью – за те же 3.6.

Похожие котировки предложили в Bet365, но здесь еще меньше верят в подвиг Атлетико. Коэффициент на победу Барселоны – 1.75, на викторию Атлетико – 4.75, а на ничью – опять же 3.6.

В трех предыдущих поединках между Барселоной и Атлетико соперники забивали не более двух голов. Поэтому и субботняя встреча ожидается не слишком результативной. На стандартный тотал больше 2,5 можно поставить за 1.9, аналогичный коэффициент дают и на соответствующий тотал меньше.

Лучшие шансы забить в составе обеих команд, по мнению букмекеров, имеют Лионель Месси (1.75) и Альваро Мората (2.75).

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