Жерар Морено, победитель второго по престижности еврокубка сезона 2020/21, привлек к себе внимание нескольких клубов.

Форвард Вильярреала попал на радары трех европейских грандов, информирует Goal со ссылкой на Fichajes.

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Морено оказался в списке желаемых трансферов Барселоны, Манчестер Юнайтед и Атлетико. В частности, "матрасники" надеются выиграть в борьбе за Жерара и подписать его до начала нового сезона.

Заметим, что в кампании 2020/21 29-летний нападающий провел 46 поединков за Вильярреал, в которых отметился 30-ю голами и 11-ю ассистами. Также Морено вместе с "желтой субмариной" торжествовал в Лиге Европы.

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