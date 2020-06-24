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Барселона – Атлетик – 1:0 – видео гола и обзор матча

08:30 - Читати українською
Барселона – Атлетик – 1:0 – видео гола и обзор матча
Барселона – Атлетик – видео гола и обзор матча 23 июня 2020

Барселона обыграла Атлетик в рамках 31 тура Примеры благодаря голу Ивана Ракитича. Смотрите видео гола и обзор матча Барселона – Атлетик.

71’ Иван Ракитич
 
71’ Иван Ракитич

Поединок Барселона – Атлетик был богатым на моменты, но команды ограничились лишь одним забитым мячом на двоих. Автором решающего взятия ворот на 71-й минуте стал хорватский полузащитник "сине-гранатовых" Иван Ракитич.

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В конце матча счет мог измениться – Атлетик упустил шанс отыграться, а затем гостей спасла штанга. В конце концов, 1:0 – Барселона оторвалась от Реала на 3 очка, но мадридцы свой поединок 31 тура против Мальорки еще не сыграли. Напомним, в случае равенства очков именно команда Зидана возглавит турнирную таблицу Ла Лиги.

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