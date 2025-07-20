Маркус Рашфорд будет зарабатывать в столице Каталонии 14 млн евро в год.

Барселона готова арендовать у Манчестер Юнайтед форварда Маркуса Рашфорда, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что у каталонцев будет право выкупа игрока за 30 млн евро в конце сезона.

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Сообщается, что "блаугранас" будет платить англичанину 14 млн евро – Барселона покроет ему всю зарплату сама. Чтобы присоединиться к каталонцам, Маркус уменьшил свою зарплату на 15%.

Согласно источнику, Рашфорд также будет получать бонусы, которые зависят от количества сыгранных матчей.

Тренер Барселоны Ганс-Дитер Флик уже пообщался с Рашфордом и одобрил его трансфер. Немецкий наставник отмечал ранее, что клуб нуждается в усилении на левом фланге атаки – в условиях сложной финансовой ситуации аренда выглядит как оптимальное решение.

Рашфорд провел вторую половину прошлого сезона в аренде в Астон Вилле, где отметился 4 голами в 17 матчах. Под конец кампании получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропустил последние туры АПЛ.

Маркус входит в число самых высокооплачиваемых игроков Манчестер Юнайтед – зарплата игрока составляет более 384 тысяч евро в неделю. Во время аренды в Астон Вилле клуб из Бирмингема покрывал три четверти зарплаты, а также бонусы за результат.

Ранее сообщалось, что Рашфорд отдает предпочтение именно Барселоне. Его брат и агент Дуэйн Мейнард приезжал в Каталонию на переговоры, а спортивный директор "блаугранас" Деку следил за ситуацией уже давно.

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