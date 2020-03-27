Барселона анонсировала возможный результат переговоров с Тер Штегеном – встреча сторон отложена

Барселона не оставляет попыток удержать основного голкипера в клубе, однако процесс тормозится коронавирусом.

По информации Mundo Deportivo, встреча между руководством "сине-гранатовых" и Марком-Андре тер Штегеном, запланированная на ближайшие дни, была перенесена.

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Источник в клубе сообщает, что переговоры идут непросто. Кроме того, кризис, обусловленный вспышкой пандемии, парализовал и усложнил все процессы. Тем не менее, в Барселоне уверены, что новый контракт будет подписан сроком на четыре-пять лет.

Ранее сообщалось, что Тер Штеген может покинуть Каталонию из-за неудовлетворительных финансовых условий. Несмотря на этот факт, руководство клуба из-за коронавируса сделало игрокам предложение временно уменьшить зарплату.

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