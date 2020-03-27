toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Барселона анонсировала возможный результат переговоров с Тер Штегеном – встреча сторон отложена

12:13 8 Читати українською
Барселона анонсировала возможный результат переговоров с Тер Штегеном – встреча сторон отложена
Марк-Андре тер Штеген / фото из открытых источников

Барселона не оставляет попыток удержать основного голкипера в клубе, однако процесс тормозится коронавирусом.

По информации Mundo Deportivo, встреча между руководством "сине-гранатовых" и Марком-Андре тер Штегеном, запланированная на ближайшие дни, была перенесена.

Коронавирус сильно ударил по Барселоне – еще два неожиданных случая заражения

Источник в клубе сообщает, что переговоры идут непросто. Кроме того, кризис, обусловленный вспышкой пандемии, парализовал и усложнил все процессы. Тем не менее, в Барселоне уверены, что новый контракт будет подписан сроком на четыре-пять лет.

Ранее сообщалось, что Тер Штеген может покинуть Каталонию из-за неудовлетворительных финансовых условий. Несмотря на этот факт, руководство клуба из-за коронавируса сделало игрокам предложение временно уменьшить зарплату.

Барселона вводит бешеную экономию и продает 8 игроков – последствия карантина поражают

blog_ava
Франция – Украина: фанам предложили оригинальную альтернативу сорванному матчу
00:45
165
Теги
Трансферы Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
37
мин
Франция
22:00
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук