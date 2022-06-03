"Матеу Алемани провел отличную работу. Наш фонд зарплаты – 560 миллионов евро. Это вдвое больше, чем у Баварии, у которой 300 млн. У Реала – 400 млн. С каждым игроком мы будем вести переговоры в индивидуальном порядке.

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Ситуация с ветеранами команды будет развиваться в соответствии с интересами клуба. В первую очередь мы пообщаемся с футболистами, которые имеют самые большие контракты. Решение об увольнении принимает сам игрок. У футболистов есть какие-то соглашения, которые кто-то подписал за них. Здесь говорится, что кто-то кладет руку в их карман. В этом ничего такого нет.

Мы не можем позволить себе некоторые вещи и должны дать этому оценку. Они никого не обманули, а Барса соблюдала условия их контрактов. Теперь мы должны вести переговоры с ними", – цитирует Ромеу AS .

Недавно также стало известно, что Барселона планирует снизить зарплату на 50% почти всем игрокам, кроме пришедших в клуб зимой или недавно переподписавших контракты.

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