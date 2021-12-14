"Блаугранас" анонсировали пресс-конференцию аргентинца. Она состоится завтра, 15 декабря, в 13:00 по киевскому времени, сообщает пресс-служба клуба.

Агуэро сделал публичное заявление по поводу слухов о завершении карьеры

Агуэро будет делать заявление о своем будущем. Очевидно, Серхио объявит о завершении профессиональной карьеры футболиста. На мероприятии будет присутствовать президент Барселоны Жоан Лапорта.

В 12-м туре Ла Лиги ветерану стало плохо, он был заменен. Дальнейшее обследование выявило проблемы с сердцем, поэтому аргентинец уже больше месяца не попадает в заявку. Врачи посоветовали завершить активные выступления, и Серхио прислушался.

Напомним, 33-летний форвард только летом перебрался в Барселону на правах свободного агента из Манчестер Сити. Кроме этих команд, Агуэро еще успел поиграть в Индепендьенте, Атлетико и сборной Аргентины.

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