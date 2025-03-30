Барселона и Жирона сойдутся в 29-м туре Ла Лиги 2024/25. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости "Футбол 24".

Матч Барселона – Жирона начнется в 17:15 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на сервисе MEGOGO. Все главные события опишет также Футбол 24 в текстовом онлайне.

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Украинские легионеры Жироны привычно получили разные роли – Цыганков в старте, Крапивцов на скамейке запасных. Правому хавбеку гостей должно быть несколько проще, ведь против него на фланге будет действовать неопытный Жерар Мартин, а не реактивный Бальде. Еще один интересный момент – отсутствие даже в резерве Ориоля Ромеу, который принадлежит Барселоне. Опорник Жироны был в предварительной заявке, но его участие в матче по условиям аренды стоило бы 300 тысяч евро.

Стартовый состав Барселоны: Щенсны – Кунде, Араухо, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин – Педри, Эрик Гарсия, Гави – Ямаль, Левандовски, Фермин Лопес

Стартовый состав Жироны: Гассанига – Франсес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес – Асприлья, Эррера, Артур, Арнау Мартинес, Цыганков – Данджума.

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