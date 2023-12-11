Жирона одержала победу над Барселоной в 16-м туре чемпионата Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Довбик и Цыганков вышли в стартовом составе на матч против Барселоны. Украинцы организовали первый гол в ворота команды Хави.

Жирона благодаря украинцам устроила побоище Барселоне – 4 гола вернули команду Довбика и Цыганкова на вершину Ла Лиги

Цыганков классно прошел по флангу, а Довбик мощно пробил и мяч оказался в сетке. На этом голы в матче не закончились. Барселона восстановила равновесие, но Жирона сумела выйти вперед еще до перерыва. Во втором тайме команда Мичела еще дважды огорчила соперника.

Жирона возглавила турнирную таблицу Ла Лиги с 41 баллом. Реал отстает на два очка. Барселона находится на четвертой строчке с 34 пунктами.