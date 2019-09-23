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Барселона – Вильярреал: Дембеле попал в заявку на матч, Ракитич – вне списка

14:43 33 Читати українською
Барселона – Вильярреал: Дембеле попал в заявку на матч, Ракитич – вне списка
Усман Дембеле / ФК Барселона

Тренерский штаб испанской Барселоны во главе с Эрнесто Вальверде определился, кто из игроков сможет сыграть против Вильярреала в 6-м туре Ла Лиги.

 

Заявка "блаугранас" на матч против левантийцев опубликована в официальном твиттере клуба.

Вальверде может уйти из Барселоны – есть одно условие

В состав каталонцев вернулся вингер Усман Дембеле, пропустивший месяц из-за мышечной травмы. Зато не нашлось места в списке вице-чемпиону мира Ивану Ракитичу. Также отсутствуют травмированные защитники Самюэль Умтити и Жорди Альба.

Вратари: тер Штеген, Нету

Защитники: Семеду, Пике, Тодибо, Лангле, Роберто, Фирпо

Полузащитники: Бускетс, Артур, Аленья, Де Йонг, Видаль

Нападающие: Суарес, Месси, Дембеле, Гризманн, Фати

Поединок Барселона – Вильярреал состоится во вторник, 24 сентября, на Камп Ноу. Начало матча в 22:00.

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Иван Ракитич Иван Ракитич Барселона Барселона Испания Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона - Вильярреал
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