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Барселона – Валенсия: тер Штеген официально пропустит матч

22 мая 21:57 143 Читати українською
Барселона – Валенсия: тер Штеген официально пропустит матч
Марк-Андре тер Штеген

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген не сможет сыграть в финале Кубка Испании против Валенсии.

 

Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген получил повреждение колена и не успеет восстановиться к финалу Кубка Испании, сообщает официальный твиттер Барселоны.

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К слову, в текущем сезоне немецкий голкипер сыграл за Барселону 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола и 23 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, финальный матч Кубка Испании между Барселоной и Валенсией состоится 25 мая. Начало запланировано на 22:00.

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Теги
Испания Барселона Барселона Кубок Испании 2018/19 Барселона - Валенсия Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген
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