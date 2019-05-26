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Барселона – Валенсия: онлайн-трансляция финального матча Кубка Испании – как это было

00:09 841 Читати українською
Барселона – Валенсия: онлайн-трансляция финального матча Кубка Испании – как это было
Барселона – Валенсия: онлайн-трансляция финального матча Кубка Испании

Барселона и Валенсия встречались в рамках финала Кубка Короля. В итоге ликовали "летучие мыши" – 1:2.

73’ Лионель Месси
 
Кевин Гамейро 22’
Родриго Морено 33’
22’ Кевин Гамейро
33’ Родриго Морено
73’ Лионель Месси

Финальный матч Кубка Испании Барселона – Валенсия началась в 22:00 по киевскому времени и завершился в пользу Валенсии. Каталонцы проиграли трофей.

Валенсия удержала победу над Барселоной, став обладателем Кубка Испании

Стартовые составы:

Барселона: Силессен – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Ракитич – Роберто, Месси, Коутинью

Запасные: Перес, Умтити, Аленья, Вермален, Пенья, Видаль, Малком

Валенсия: Хауме – Васс, Гарай, Паулиста, Гайя – Солер, Парехо, Коклен, Гедеш – Гамейро, Родриго

Запасные: Нето, Пиччини, Диакаби, Кондогбия, Латторе, Торрес, Мина

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Валенсия Валенсия Барселона Барселона Испания Барселона - Валенсия Кубок Испании Кубок Испании 2018/19
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