Барселона – Валенсия: онлайн-трансляция финального матча Кубка Испании – как это было

Барселона и Валенсия встречались в рамках финала Кубка Короля. В итоге ликовали "летучие мыши" – 1:2.

Финальный матч Кубка Испании Барселона – Валенсия началась в 22:00 по киевскому времени и завершился в пользу Валенсии. Каталонцы проиграли трофей.

Валенсия удержала победу над Барселоной, став обладателем Кубка Испании

Стартовые составы:

Барселона: Силессен – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Ракитич – Роберто, Месси, Коутинью

Запасные: Перес, Умтити, Аленья, Вермален, Пенья, Видаль, Малком

OFICIAL | ¡Ya tenemos los onces iniciales de @FCBarcelona_es y @valenciacf!



¡Estos son los elegidos por Ernesto Valverde y Marcelino García Toral para la gran final!#FinalCopa pic.twitter.com/GyIFKvhgMo — RFEF (@rfef) 25 мая 2019 г.

Валенсия: Хауме – Васс, Гарай, Паулиста, Гайя – Солер, Парехо, Коклен, Гедеш – Гамейро, Родриго

Запасные: Нето, Пиччини, Диакаби, Кондогбия, Латторе, Торрес, Мина

Барселона открыла "кастинг №9" с сенсационными именами: нужно забивать, защищаться и не бояться Суареса