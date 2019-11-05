Барселона – Славия: тренера пражской команды раздели в аэропорту Каталонии

Меры безопасности работают в Барселоне в усиленном режиме, что также повлияло на гостей с пражской Славии.

Славия прилетела в Барселону на встречу с местным грандом в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и была "радостно" встречена местными правоохранителями, сообщает Marca.

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Из-за беспорядков в Каталонии всю пражскую делегацию тщательно проверили в аэропорту, а по словам главного тренера Индржиха Трпишовски, ему пришлось раздеться чуть ли не до трусов.

Напомним, встреча между Барселоной и Прагой состоится 5 ноября, начало в 19:55.

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