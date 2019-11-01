Барселона – Славия: матч получил категорию повышенного риска

Нестабильная политическая ситуация в Барселоне продолжает влиять на футбол. Поединок "блаугранас" против Славии в 4-м туре Лиги чемпионов получил статус матча с повышенным риском.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов Барселона – Славия, который пройдет 5 ноября, отнесен к категории поединков с повышенным риском. Соответствующее решение приняла Комиссия против насилия, ксенофобии, расизма и нетерпимости в спорте.

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Причина – нестабильная политическая ситуация в Барселоне, в которой недавно прошли массовые манифестации в связи с арестами местных политиков, сообщает AS.

К слову, в первом поединке в Праге Барселона обыграла Славию со счетом 2:1. После 4-х туров каталонцы набрали 7 очков и возглавляют группу F, тогда как у Славии 1 балл.

Напомним, ранее из-за протестов в Каталонии был перенесен матч Барселона – Реал, который должен был состояться 26 октября.

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