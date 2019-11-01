toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Барселона – Славия: матч получил категорию повышенного риска

09:42 38 Читати українською
Барселона – Славия: матч получил категорию повышенного риска
Барселона – Славия

Нестабильная политическая ситуация в Барселоне продолжает влиять на футбол. Поединок "блаугранас" против Славии в 4-м туре Лиги чемпионов получил статус матча с повышенным риском.

 

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов Барселона – Славия, который пройдет 5 ноября, отнесен к категории поединков с повышенным риском. Соответствующее решение приняла Комиссия против насилия, ксенофобии, расизма и нетерпимости в спорте.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

Причина – нестабильная политическая ситуация в Барселоне, в которой недавно прошли массовые манифестации в связи с арестами местных политиков, сообщает AS.

К слову, в первом поединке в Праге Барселона обыграла Славию со счетом 2:1. После 4-х туров каталонцы набрали 7 очков и возглавляют группу F, тогда как у Славии 1 балл.

Напомним, ранее из-за протестов в Каталонии был перенесен матч Барселона – Реал, который должен был состояться 26 октября.

"Малюк, не зазнайся": як живеться українському вундеркінду в академії Барселони – йому респектують Зінченко та Анелька

blog_ava
Попов: Исмаили хотел меня ударить, но в итоге оказался на газоне
09:55
106
Теги
Барселона Барселона Славия Прага Славия Прага Барселона - Славия Прага Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
57
мин
Хоффенхайм
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук