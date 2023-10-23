Барселона – Шахтер: Срна определился с заявкой на тренерский дебют в Лиге чемпионов
Исполняющий обязанности главного тренера "горняков" Дарио Срна выбрал игроков, которые отправятся в Испанию на матч Лиги чемпионов против каталонцев.
В заявку на поединок против Барселоны попало 26 игроков, сообщает официальный Telegram-канал Шахтера.
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Голкиперы: Рудько, Ризнык, Твардовский.
Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Азаров, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Конопля, Козик, Ракицкий.
Полузащитники: Кастильо, Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Невертон.
Нападающие: Сикан, Келси.
Напомним, поединок Барселона – Шахтер состоится 25 октября. Начало встречи в 19:45.
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