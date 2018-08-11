Барселона – Севилья: Месси может выиграть рекордный 33-й титул в составе каталонцев

Нападающий Барселоны Лионель Месси завтра может стать самым титулованным футболистом в истории "блаугранас".

Если Барселона обыгрывает Севилью в поединке за Суперкубок Испании, то Лионель Месси завоюет тридцать третий трофей в составе каталонской команды и станет единоличным лидером по этому показателю, сообщает AS.

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Сейчас у Месси 32 титула в составе Барселоны, столько же у хавбека Андреса Иньесты, который этим летом покинул команду и перебрался в чемпионат Японии.

Месси в Барселоне выигрывал 4 Лиги чемпионов, 9 чемпионатов, 6 Кубков и 7 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ.

Напомним, в этом году в Суперкубке Испании будет 1 матч вместо 2, как было раньше. Состоится поединок за пределами Испании, в марокканском городе Танжер 12 августа. Стадион, который будет принимать эту встречу, способен вместить 45 тысяч зрителей.