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Барселона – Севилья: Месси может выиграть рекордный 33-й титул в составе каталонцев

13:15 123 Читати українською
Барселона – Севилья: Месси может выиграть рекордный 33-й титул в составе каталонцев
Лионель Месси / фото: ФК Барселона

Нападающий Барселоны Лионель Месси завтра может стать самым титулованным футболистом в истории "блаугранас".

Если Барселона обыгрывает Севилью в поединке за Суперкубок Испании, то Лионель Месси завоюет тридцать третий трофей в составе каталонской команды и станет единоличным лидером по этому показателю, сообщает AS.

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Сейчас у Месси 32 титула в составе Барселоны, столько же у хавбека Андреса Иньесты, который этим летом покинул команду и перебрался в чемпионат Японии.

Месси в Барселоне выигрывал 4 Лиги чемпионов, 9 чемпионатов, 6 Кубков и 7 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка УЕФА и 3 клубных ЧМ.

Напомним, в этом году в Суперкубке Испании будет 1 матч вместо 2, как было раньше. Состоится поединок за пределами Испании, в марокканском городе Танжер 12 августа. Стадион, который будет принимать эту встречу, способен вместить 45 тысяч зрителей.

Суперкубок ИспанииСуперкубок Испании

Барселона - Севилья: Воскресенье 12 августа 2018

Барселона
до матча
1
дн
:
7
час
:
34
мин
Севилья
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