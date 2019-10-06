Барселона – Севилья: Месси, Фати и центрбек-дебютант в заявке каталонцев

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде определился со списком игроков, которые могут сыграть против Севильи в 8-м туре испанской Ла Лиги.

В перечне "блаугранас" 19 игроков, сообщает официальный твиттер клуба.

Барселона нашла сенсационную замену Вальверде

В частности, в заявку Барсы вернулся юный форвард Ансу Фати, пропустивший из-за травмы колена поединки против Хетафе и миланского Интера. Очевидно, сыграет против нервионцев и лидер команды Лионель Месси. Также шанс дебютировать в первой команде появился у Рональда Араухо.

Уругвайский центрбек перебрался в Барселону в августе 2018 года тз Бостон Ривер. В прошлом сезоне он выступал за резерв каталонцев в Сегунде B, а в составе сборной Уругвая принял участие в чемпионате мира U-20, на котором триумфовала команда Украины.

Поединок Барселона – Севилья состоится в воскресенье, 6 октября, на Камп Ноу. Начало матча в 22:00.

Барселона – Интер: оздоровление игры "блаугранас" при куче вопросов, классная команда Конте и исторический гол Лаутаро