Барселона – Севилья – 4:2 – видео голов и обзор матча

В матче 9 тура Ла Лиги Барселона дома уверенно победила Севилью и потеряла на 3 недели Лионеля Месси. Смотрите видео голов и обзор матча.

Барселона в матче 9 тура Ла Лиги дома принимала Севилью. Уже в первые 12 минут хозяева ошеломили голкипера сборной Чехии Томаша Вацлика голами Коутиньо и Месси.

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Но вскоре аргентинец сломал руку и был вынужден покинуть поле Камп Ноу. Без Лео "блаугранас" довели матч до победного конца усилиями Суареса и Ракитича, хотя и успели пропустить дважды.

После 9 туров Барса занимает 1 строчку в турнирной таблице и имеет 18 очков. В следующем туре подопечные Эрнесто Вальверде будут дома принимать мадридский Реал.

Испания. Ла Лига. 9 тур

Барселона – Севилья – 4:2

Голы: Коутинью, 2, Месси,12, Суарес, 63 (с пенальти), Ракитич, 88 – Сарабия, 79, Муриэль, 90+2

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