Барселона – самая "ленивая" команда 3-го тура Лиги чемпионов, Шахтер – рядом

Испанская Барселона стала худшей командой 3-го тура чемпионской Лиги по суммарному километражу всех игроков.

"Блаугранас" набегали 100,4 км на всех в матче против Славии, сообщает Sport.es.

Сверхтяжелая победа Барселоны в видеообзоре матча со Славией

Это худший показатель среди всех команд-участниц группового этапа ЛЧ. К примеру, это почти на 20 км меньше километража леверкузенского Байера в матче против мадридского Атлетико. "Фармацевты" – первые в рейтинге, топ-3 дополнили РБ Лейпциг и те же "матрасники".

К слову, единственный представитель Украины в Лиге чемпионов – донецкий Шахтер – тоже отстает. Подопечные Луиша Каштру суммарно пробежали 105,9 км и занимают 6-е с конца место.

#FCB | El Barça, el equipo que menos corrió en la última jornada Champions https://t.co/sb65ORBkRJ



. Bayer Leverkusen 121,1km

. Leipizig 117,5km

. Atlético Madrid 117,2km

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. M. City 110,6km

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. Barça 100,4km



#UCL pic.twitter.com/fmrsn4mTXh — Diario SPORT (@sport) October 24, 2019

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