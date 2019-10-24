Барселона – самая "ленивая" команда 3-го тура Лиги чемпионов, Шахтер – рядом

Испанская Барселона стала худшей командой 3-го тура чемпионской Лиги по суммарному километражу всех игроков.
"Блаугранас" набегали 100,4 км на всех в матче против Славии, сообщает Sport.es.
Сверхтяжелая победа Барселоны в видеообзоре матча со Славией
Это худший показатель среди всех команд-участниц группового этапа ЛЧ. К примеру, это почти на 20 км меньше километража леверкузенского Байера в матче против мадридского Атлетико. "Фармацевты" – первые в рейтинге, топ-3 дополнили РБ Лейпциг и те же "матрасники".
К слову, единственный представитель Украины в Лиге чемпионов – донецкий Шахтер – тоже отстает. Подопечные Луиша Каштру суммарно пробежали 105,9 км и занимают 6-е с конца место.
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