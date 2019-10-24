toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ

Барселона – самая "ленивая" команда 3-го тура Лиги чемпионов, Шахтер – рядом

13:28 160 Читати українською
Барселона – самая "ленивая" команда 3-го тура Лиги чемпионов, Шахтер – рядом
Гризманн в матче со Славией / твиттер Барселоны

Испанская Барселона стала худшей командой 3-го тура чемпионской Лиги по суммарному километражу всех игроков.

50’ Ян Боржил
 
Лионель Месси 3’
Питер Олайинка 57’
3’ Лионель Месси
50’ Ян Боржил
57’ Питер Олайинка

"Блаугранас" набегали 100,4 км на всех в матче против Славии, сообщает Sport.es.

Сверхтяжелая победа Барселоны в видеообзоре матча со Славией

Это худший показатель среди всех команд-участниц группового этапа ЛЧ. К примеру, это почти на 20 км меньше километража леверкузенского Байера в матче против мадридского Атлетико. "Фармацевты" – первые в рейтинге, топ-3 дополнили РБ Лейпциг и те же "матрасники".

К слову, единственный представитель Украины в Лиге чемпионов – донецкий Шахтер – тоже отстает. Подопечные Луиша Каштру суммарно пробежали 105,9 км и занимают 6-е с конца место.

Барселона победила Славию: очередной тяжёлый выезд имени Вальверде, неоднозначный Месси и топ-перформанс тер Штегена

blog_ava
"Ширер не вписывается в нашу игру, а Саласа и Саморано не успеем заявить". Бессмертные цитаты Виктора Прокопенко
10:15
1558
Теги
Шахтер Шахтер Лига чемпионов Байер Байер Барселона Барселона Славия Прага - Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы
    Ліга Європи — 08:00403 Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы
6
час
:
33
мин
Динамо Киев
22:00
Копенгаген
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук