Барселона – Реал: Зидан уверен, что мадридцы провели "идеальное" Эль Класико
Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мыслями относительно центрального матча 7-го тура Ла Лиги против Барселоны.
"Мы провели идеальный матч и заработали три очка. Теперь нужно восстанавливаться и радоваться победе. Мы будем наслаждаться этим результатом, а потом начнем думать о матче с Боруссией М во вторник – он уже близко.
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Что касается критики, которую мы получили в последние дни, то я скажу, что нам следует сохранять спокойствие и играть так, как мы умеем. Она была незаслуженной. Я рад за игроков, именно они бьются на поле. У команды есть характер. Сегодня мы его показали. Я горжусь командой, я рад за игроков. Это командная победа, которую мы получили, проведя идеальный матч", – цитирует Зидана AS.
Отметим, что Реал одержал убедительную победу над Барселоной (3:1), а решающий гол забил Рамос с пенальти, который сам и заработал.
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