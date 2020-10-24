"Мы провели идеальный матч и заработали три очка. Теперь нужно восстанавливаться и радоваться победе. Мы будем наслаждаться этим результатом, а потом начнем думать о матче с Боруссией М во вторник – он уже близко.

Барселона – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Что касается критики, которую мы получили в последние дни, то я скажу, что нам следует сохранять спокойствие и играть так, как мы умеем. Она была незаслуженной. Я рад за игроков, именно они бьются на поле. У команды есть характер. Сегодня мы его показали. Я горжусь командой, я рад за игроков. Это командная победа, которую мы получили, проведя идеальный матч", – цитирует Зидана AS.

Отметим, что Реал одержал убедительную победу над Барселоной (3:1), а решающий гол забил Рамос с пенальти, который сам и заработал.

Реал разбил Барселону на глазах Лунина – Зидан высмеивает свою отставку, легенды стирают из памяти Шахтер