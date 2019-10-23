Барселона – Реал: утверждена новая дата Эль Класико

Федерация футбола Испании назначила новую дату перенесенного Эль Класико.

Комитет по соревнований Федерации футбола Испании официально назначил матч Барселона – Реал на 18 декабря, информирует официальный сайт каталонцев.

Барселона – Реал: Эль Класико официально перенесли

Напомним, что матч Барселона – Реал Мадрид согласились перенести с 26 октября после вспышки массовых протестов сторонников независимости Каталонии. Они, в частности, блокируют транспортную инфраструктуру региона, а в день Эль Класико готовят масштабную манифестацию.

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