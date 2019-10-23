Барселона – Реал: утверждена новая дата Эль Класико

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"Про що думав Пятов?": Мирон Маркевич критично оцінив нічию Шахтаря та Динамо у Лізі чемпіонів
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"Хтось хотів потрапити в Барселону, Баварію чи Манчестер Юнайтед, а я марив Динамо". Правила життя Андрія ЯрмоленкаАнглия — 10:03 490
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Шахтер – Динамо Загреб: помутнение Пятова, провалы флангов обороны и фирменное спасение от Додо в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 01:54 6376
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Шахтер – Динамо Загреб: послематчевая пресс-конференция Луиша КаштруЛига чемпионов — 22 окт 1147
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