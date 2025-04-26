Реал сыграет с Барселоной в финале Кубка Испании. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый свисток матча Барселона – Реал прозвучит в 23:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на платформе MEGOGO.

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Барселона в прошлом раунде Кубка Испании обыграла Атлетико, а Реал лишь в серии послематчевых пенальти добыл путевку в финал, сыграв в ничью с Реал Сосьедадом (4:4). Андрей Лунин остался в запасе, как и Килиан Мбаппе.

Стартовые составы:

Реал: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди, Чуамени, Вальверде, Себальйос, Беллингем, Винисиус, Родриго.

Барселона: Щенсны, Кубарси, Мартинес, Кунде, Мартин, де Йонг, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, Ферран Торрес