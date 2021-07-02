Барселона – Реал: Роналдиньо, Ривалдо, Деку и другие – Эль Класико с участием легенд состоится в Израиле
11:47 - Читати українською
Выдающиеся представители каталонского и мадридского клубов встретятся в дуэли ветеранов.
В матче, который будет сыгран 20 июля в Израиле на стадионе Блумфилд, встретятся бывшие звезды Барселоны и Реала.
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Уже известно, что среди представителей каталонского клуба будут Роналдиньо, Ривалдо, Деку, Мендьета, Савиола, Рональд Де Бур и другие. Мадридцы пока держат свой состав в секрете.
Напомним, по итогам прошлого сезона Ла Лиги Реал финишировал на втором месте, а Барселона заняла третье место.
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