Выдающиеся представители каталонского и мадридского клубов встретятся в дуэли ветеранов.

В матче, который будет сыгран 20 июля в Израиле на стадионе Блумфилд, встретятся бывшие звезды Барселоны и Реала.

"Месси готовил кофе для Роналдиньо и не смел говорить ни слова": экс-игрок Барселоны – о воспитании Лео

Уже известно, что среди представителей каталонского клуба будут Роналдиньо, Ривалдо, Деку, Мендьета, Савиола, Рональд Де Бур и другие. Мадридцы пока держат свой состав в секрете.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ла Лиги Реал финишировал на втором месте, а Барселона заняла третье место.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує