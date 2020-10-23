Наставник "сливочных" пообщался с прессой накануне Эль Класико. Высказывания энтренадора Реала систематизировал Fichajes.

Барселона – Реал: каталонцы объявили заявку с громким возвращением на первый в сезоне Эль Класико

Пустой Камп Ноу: "Мы знаем, что выйдем на пустой стадион. Этот Эль Классико будет другим, но этот матч всегда особенный".

Присутствие Серхио Рамоса: "Серхио Рамос – наш капитан, наш лидер. Он выздоровел и полностью готов. Он будет с нами".

Поражения: "После пропущенных мячей нам было тяжело вернуться в игру и действовать против команд с низкой обороной. Мы должны смириться с этим и забыть, что случилось несколько дней назад".

Реакция: "У нас важное противостояние, требуещее наших сил, и мы будем стремиться победить".

Ситуация: "Я не являюсь жертвой или кем-то подобным. Каждая игра имеет свою историю. Футбол хорош тем, что можно изменить ситуацию".

Нехватка отдыха: "Работа в течение 48 часов – это отдых и работа над игрой. Я только что сказал, что уверенность связана с тем, что вы собираетесь делать на поле. Если вам это удается, то вы обретаете уверенность".

Барселона – Реал: где смотреть Эль Класико

Вклад Рональда Кумана в Барселону: "Барса всегда была сильной. Они конкурентоспособны и знают, как играть. Я бы не вдавался в детали. Каждый тренер делает свой вклад".

Самокритика: "Я всегда критиковал себя, поскольку это двигатель улучшений, но то, что мы хотим изменить, мы стремимся сделать все вместе".

Игра: "Это равная игра. Обе команды качественные и опытные. Итог таких игр решают детали – контроль мяча или уровень давления на соперника".

Вызов: "Мы выходим на поле не ради поражений. Иногда что-то может не получаться. Но хорошо, что есть такая игра, какая игра!".

Время реакции: "У Мадрида всегда были взлеты и падения, они сменяли друг друга. Завтрашняя игра станет отличной возможностью изменить имидж".

Поддержка Флорентино Переса: "Я почувствовал поддержку всех. Я всегда буду с игроками. Да, я заметил всеобщкю поддержку".

Долг перед игроками: "Я не чувствую себя должным перед игроками. Разве что за то, что оправдываю их, когда о нас говорят нехорошие вещи".

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Изменение ситуации: "Когда наступает трудный момент, то нужно собраться вместе, не только в футболе, но и в жизни. Вы должны собраться вместе, чтобы негатив сменился позитивом".

Проблема с отношением? "Проблема не в этом. Мои игроки всегда стремятся играть. Они мотивированы и сосредоточены. Есть вещи, которые наружу не выносятся".

Его будущее: "Это то, что говорят. Я не буду опровергать это. Ничего не изменилось. В прошлом году было то же самое, мой первый этап был такимже ... Мне нужно просто продолжать свою работу".

Критики: "Как и во всех матчах, где мы играем плохо, критика кажется мне нормальным явлением. Это нормально, что меня критикуют. Так было всегда. Критики не обяжут меня к переменам. Я оцениваю и решаю меняться самостоятельно".

Напомним, что матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября. Начало поединка в 17:00.

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