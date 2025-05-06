Барселона и Реал узнали имя арбитра, который будет работать на матче 35-го тура Ла Лиги – в последнем Эль-Класико сезона.

Алехандро Эрнандес Эрнандес рассудит матч Барселона – Реал в Ла Лиге, сообщает Relevo.

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Интересно, что арбитр в последний раз работал на Эль-Класико аж в декабре 2019 года – тогда команды разошлись ничьей 0:0. К слову, в статистике Эрнандеса Эрнандеса 4 матча между Барселоной и Реалом: 2 ничьи и по 1 победе каждой из команд. Арбитром VAR будет Мигель Мартинес Мунуэра.

Добавим, что до конца чемпионата Испании осталось четыре тура. Сейчас Барселона опережает Реал на 4 очка, но еще борется за попадание в финал Лиги чемпионов – сегодня сыграют ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против Интера.

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