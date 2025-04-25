Барселона – Реал: мадридцы устроили бойкот официальных мероприятий перед финалом Кубка Испании
Руководство Реала включило режим молчания перед финалом Кубка Испании против Барселоны.
Финал Кубка Короля сопровождается скандалом. Реал требовал от RFEF изменить состав судейской бригады, поскольку считает, что арбитры "нечестные, предвзятые и несправедливые". Впрочем, просьбу "сливочных" не удовлетворили.
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Как сообщает AS, Реал решил пропустить официальную предматчевую пресс-конференцию, тренировки и официальные фотографии. Клуб бойкотирует все мероприятия перед финалом.
Напомним, что Барселона и Реал будут бороться за трофей в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
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