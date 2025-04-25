Руководство Реала включило режим молчания перед финалом Кубка Испании против Барселоны.

Финал Кубка Короля сопровождается скандалом. Реал требовал от RFEF изменить состав судейской бригады, поскольку считает, что арбитры "нечестные, предвзятые и несправедливые". Впрочем, просьбу "сливочных" не удовлетворили.

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Как сообщает AS, Реал решил пропустить официальную предматчевую пресс-конференцию, тренировки и официальные фотографии. Клуб бойкотирует все мероприятия перед финалом.

Напомним, что Барселона и Реал будут бороться за трофей в субботу, 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

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