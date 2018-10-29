Барселона – Реал Мадрид: стал известен арбитр встречи

Матч 10 тура Ла Лиги Барселона – Реал Мадрид обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.

Хосе Мария Санчес Мартинес обслужит Эль Классико между Барселоной и Реалом в рамках 10 тура Ла Лиги, сообщает официальный сайт организации.

"Эль Классико – это дерьмо", – чемпион Англии в составе Лестера Хут резко высказался о матче Барселона – Реал

Именно этот арбитр обслуживал прошлогоднее классическое противостояние на Сантьяго Бернабеу, когда "королевский клуб" был дома разбит со счетом 3:0, а также ответный матч Суперкубка Испании-2017, где "сливочные" праздновали победу 2:0.

Матч Барселона – Реал Мадрид состоится 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

Каким был футбол времен последнего Эль Классико без Месси и Роналду: Милан – чемпион Европы, Зидан – самый дорогой игрок