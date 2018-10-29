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Барселона – Реал Мадрид: стал известен арбитр встречи

22 октября 20:19 144 Читати українською
Барселона – Реал Мадрид: стал известен арбитр встречи
Хосе Мария Санчес Мартинес / соцсети

Матч 10 тура Ла Лиги Барселона – Реал Мадрид обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.

Хосе Мария Санчес Мартинес обслужит Эль Классико между Барселоной и Реалом в рамках 10 тура Ла Лиги, сообщает официальный сайт организации.

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Именно этот арбитр обслуживал прошлогоднее классическое противостояние на Сантьяго Бернабеу, когда "королевский клуб" был дома разбит со счетом 3:0, а также ответный матч Суперкубка Испании-2017, где "сливочные" праздновали победу 2:0.

Матч Барселона – Реал Мадрид состоится 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

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Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Хосе Мария Санчес Мартинес Хосе Мария Санчес Мартинес
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