Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция кубкового Эль Класико
5 апреля 21:55 - Читати українською
Барселона принимает мадридский Реал в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Винисиус Жуниор 45+1’
Карим Бензема 50’
Карим Бензема 58’
Карим Бензема 81’
45+1’ Винисиус Жуниор
50’ Карим Бензема
58’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
Ответный матч полуфинала Кубка Испании 2022/23 между Барселоной и мадридским Реалом проходит на стадионе Камп Ноу. Первая встреча завершилась минимальной победой каталонского клуба. Телетрансляция Эль-Класико доступна на MEGOGO.
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Стартовые составы
Барселона:
Реал Мадрид:
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