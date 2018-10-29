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Барселона – Реал Мадрид: Коутинью стал 10-м бразильцем "блаугранас", который забивал "сливочным"

28 октября 18:37 143 Читати українською
Барселона – Реал Мадрид: Коутинью стал 10-м бразильцем "блаугранас", который забивал "сливочным"
Благодаря голам Суареса и Коутинью Барселона побеждает Реал

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо отметился голом в ворота Реала.

Бразилец забил гол на 11-й минуте встречи после прострела с фланга Альбы. Коутинью стал 10-м бразильцем "блаугранас, которому удалось забить в Эль Классико, пишет MisterChip.

Барселона – Реал – видео голов

Бразильцы, которые забивали в ворота Реала (в хронологическом порядке): Эваристо, Ромарио, Роналдо, Джованни, Ривалдо, Андерсон, Роналдиньо, Дани Алвес, Неймар, Коутинью.

Отметим, в эти минуты проходит поединок 10-го тура Примеры между Барселоной и Реалом. По состоянию на 65 минуту разунок во встрече 2:1 в пользу каталонцев.

Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Примеры

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Испания Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
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