За сутки до стартового свистка проведения очередного Эль-Класико оказалось под угрозой. Мадрид устроил настоящую истерику, требуя заменили двух арбитров финала Кубка Короля – Рикардо де Бургос Бенгоечеа и Пабло Гонсалеса Фуэртеса – а также открытия дисциплинарных дел и реорганизации судейского корпуса. Испанские СМИ писали даже о возможном отказе Реала от матча, но все обошлось бойкотом официальных мероприятий.

Вряд ли "королевский клуб" собирался сливаться. Такие поединки не отменяются – телетрансляции уже проданы по всему миру, а прибыли инвестированы в бизнес еще до их прихода. Кроме того, Мадрид слишком часто уже позорился в этом сезоне. Получить "технарь" в финале Кубка после двух разгромов в Эль-Класико и феерического вылета из ЛЧ – это перебор.

До слова, FAVBET дав прогноз на фінал Кубка Короля 2024/25 між Барселоною та мадридським Реалом. Коефіцієнт на перемогу команди Хансі Фліка – 2,34. На тріумф підопічних Карло Анчелотті фахівці дають 2,85.

Хотя не факт, что выход на поле принесет лучший результат. Подопечные Карло Анчелотти выглядят максимально уязвимыми как в обороне, так и в атаке. Невероятно, но в последних шести матчах "сливочные" забили всего пять голов. И это во встречах с такими "грандами", как Хетафе, Алавес и Валенсия, которой вообще уступили. Перед этой серией случились 4:4 с Сосьедадом, а по ходу нее Реал потерпел разгром в Лондоне – хотя Арсенал считается коллективом,который создает мало моментов.

До четвертьфинала ЛЧ казалось, что проблемы Реала в обороне были связаны с травмами Милитао, Карвахаля, Менди и Алабы (последний уже вернулся в состав). Отчасти это правда – Мадрид стал уязвимым при кроссах, позволяя их выполнять и слабо контролируя зоны завершения. Да и в целом "бланкос" потеряли способность отсидеться в "автобусе", как это было год назад с тем же Сити.

Впрочем, матчи с Арсеналом продемонстрировали комплексность проблем Реала. После прихода Мбаппе команда не способна нормально прессинговать (в этом компоненте она хуже 84% представителей Ла Лиги), а компактный блок в схеме 4-4-2 открывает слишком много пространства на флангах и заставляет откатываться на собственную треть. Такая модель принесла победу над кризисным Сити, однако в поединке с действительно крутым соперником все посыпалось.

Что наиболее важно, провальная Ремонтада с Арсеналом подорвала доверие лидеров к Карло Анчелотти. Звезды пожаловались на отсутствие тактической подготовки к ответному матчу – и это было заметно. Похоже, практически неизбежная отставка демотивировала итальянца, хотя еще зимой он придумывал свежие игровые идеи и на какой-то миг спас сезон.

Но недооценивать Реал нельзя. Даже в первом поединке с Арсеналом было заметно, что "сливочные" остаются максимально опасными в контратаках. Просто тогда не пошла игра у Винисиуса и Мбаппе. На пространстве даже кризисные мадридцы – и даже без тактики – способны порвать любого.

Между тем, оборона Барселоны предоставляет столько пространства, что может закружиться голова. Прежде всего – из-за высокой линии обороны, которую научились контрить через диагонали и забегания за спину с флангов. А чтобы соперник уж точно забил больше двух, команда допускает грубые индивидуальные ошибки.

Сначала каталонские Ремонтады выглядели красиво, потом остроумно, но сейчас фанам уже не до смеха. "Блаугранас" пропустили по три гола от Боруссии (восьмой команды Бундеслиги), Сельты (седьмая в Ла Лиге) – и должны были столько же пропускать от Дортмунда дома и Леганеса на выезде. А еще вспоминаются 4:4 с Атлетико и 5:4 с Бенфикой. Даже Реал в провальном Эль-Класико в Суперкубке (2:5) имел кучу выходов один на один.

Здесь бы мадридцам и обрадоваться, однако есть несколько но. Во-первых, "сливочные" потерпели два разгрома от подопечных Ханси Фика. Во-вторых, на контратаках Барселона точно не хуже Реала – если не лучше. И уж безусловно каталонцы мощнее в прессинге (второй по интенсивности в Европе) и в позиционных атаках. Сколько бы "блаугранас" не пропустили, в 9 из 10 случаев они забьют больше.

Казалось бы, интриги нет. На самом деле "все не так однозначно". Стоит не списывать со счетов Карло Анчелотти – он остается опытным топ-тренером, а сегодня ему есть что доказывать. Да и в целом Мадрид доведен до отчаяния, а раненый зверь вдвое опаснее.

Впрочем, более важна неприятная особенность Барсы. Команда довольно часто демонстрирует признаки физической усталости, которая влечет за собой и усталость ментальную. Слишком уж высокая интенсивность игры и слишком часто приходится отыгрываться, работая до последней минуты. Как следствие, едва ли не через раз у каталонцев случаются матчи, где команда "тянет резину" и создает мизерное количество моментов на длительном отрезке времени.

Преимущество в индивидуальном классе спасает подопечных Ханси Флика, но у того же Ямаля спады формы прослеживаются регулярно. А это очень опасно в контексте противостояния с Реалом. Тем более, что вероятный обладатель золотой бутсы (Левандовски) пропустит матч из-за травмы. Да и отсутствие Бальде ощутимо бьет по составу, ведь Мартина частенько возят – а в атаке он и близко не ровня Алехандро.

Конечно, фаворитом в Эль-Класико все равно остается Барселона, но это только теория. На практике шансы равны. Речь же о финале Кубка – а в одном матче возможны любые чудеса. Одним из них может стать выход Лунина в основе, ведь все предыдущие кубковые поединки доверяли Андрею. Хотя полуфинал с Сосьедадом запомнился рядом ошибок.

Если Карло Анчелотти зажал украинцу место в заслуженном финале ЛЧ, то и финал Кубка Короля отдать Куртуа для него – не проблема. Тем более, что в случае с финалом ЛЧ перестановка принесла успех. Будем верить, что на этот раз итальянец все же предоставит травматичному любимцу отдых.

Кадровая ситуация

Травмированы: Левандовски, Берналь, Касадо, Бальде – Камавинга, Милитао, Карвахаль

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Барселона – Реал Мадрид

Барселона: Щенсны – Кунде, Мартинес, Кубарси, Мартин – Педри, Де Йонг, Гави – Ямаль, Торрес, Рафинья

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди – Себальйос, Чуамени, Беллингем – Родриго, Мюаппе, Винисиус