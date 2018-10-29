Барселона – Реал: лучшие мемы как реакция на фиаско мадридцев

Барселона в Эль Класико разгромила Реал со счетом 5:1. "Футбол 24" предлагает своим читателям посмотреть лучшие мемы, которыми делятся пользователи соцсетей.

Барселона деклассировала Реал в центральном матче 10 тура Примеры и практически наверняка отправила в отставку Хулена Лопетеги. Благодаря этой победе команда Эрнесто Вальверде вернула себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, тогда как Реал занимает лишь 9 (!) место.

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

Пользователи соцсетей не остались в стороне от феерической победы "блаугранас" и фиаско Мадрида, активно используя различные мемы.

"Если вы пропустили матч Барселона – Реал, то здесь основные моменты".

Барселона – Реал Мадрид: историческое Класико, дебют VAR, феерия Суареса, неожиданный "Роналду" и крах Лопетеги

In case you missed the Barcelona Vs Real Madrid #ElClasico match, these are the highlights pic.twitter.com/NNLJUlRHiD — Bhadmus Hakeem (@Bhadoosky) 28 жовтня 2018 р.

"Лучший игрок по версии ФИФА – Модрич, лучший защитник – Рамос, лучший голкипер – Куртуа. Барселона – Реал – 5:1".

#ElClasico

FIFA Best Player - Modric

FIFA Best Defender - Ramos

FIFA Best Keeper - Courtois



Barcelona 5-1 Real Madrid. pic.twitter.com/bGiQVO8qKu — fdlis.h (@HFdlis) 28 жовтня 2018 р.

"Тем временем Тибо Куртуа, который играет за команду мечты – Реал Мадрид – только что пропустил 5 голов от Барселоны".

Meanwhile Thibaut Courtois, who is at his "dream club" at Real Madrid has just conceded 5 goals against Barcelona. pic.twitter.com/M3aH2STd4Y — iChelseaTweets (@iChelseaTweets) 28 жовтня 2018 р.

"Эль Класико в одной картинке".

"Реал Мадрид без Зидана и Роналду".

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Барселона – Реал – 5:1