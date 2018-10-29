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Барселона – Реал: лучшие мемы как реакция на фиаско мадридцев

28 октября 23:12 97 Читати українською
Барселона – Реал: лучшие мемы как реакция на фиаско мадридцев
Барселона разгромила Реал / фото: ФК Барселона

Барселона в Эль Класико разгромила Реал со счетом 5:1. "Футбол 24" предлагает своим читателям посмотреть лучшие мемы, которыми делятся пользователи соцсетей.

Барселона деклассировала Реал в центральном матче 10 тура Примеры и практически наверняка отправила в отставку Хулена Лопетеги. Благодаря этой победе команда Эрнесто Вальверде вернула себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, тогда как Реал занимает лишь 9 (!) место.

Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча

Пользователи соцсетей не остались в стороне от феерической победы "блаугранас" и фиаско Мадрида, активно используя различные мемы.

"Если вы пропустили матч Барселона – Реал, то здесь основные моменты".

Барселона – Реал Мадрид: историческое Класико, дебют VAR, феерия Суареса, неожиданный "Роналду" и крах Лопетеги

"Лучший игрок по версии ФИФА – Модрич, лучший защитник – Рамос, лучший голкипер – Куртуа. Барселона – Реал – 5:1".

"Тем временем Тибо Куртуа, который играет за команду мечты – Реал Мадрид – только что пропустил 5 голов от Барселоны".

"Эль Класико в одной картинке".

"Реал Мадрид без Зидана и Роналду".

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Барселона – Реал – 5:1

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Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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