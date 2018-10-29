Барселона – Реал: лучшие мемы как реакция на фиаско мадридцев

Барселона в Эль Класико разгромила Реал со счетом 5:1. "Футбол 24" предлагает своим читателям посмотреть лучшие мемы, которыми делятся пользователи соцсетей.
Барселона деклассировала Реал в центральном матче 10 тура Примеры и практически наверняка отправила в отставку Хулена Лопетеги. Благодаря этой победе команда Эрнесто Вальверде вернула себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, тогда как Реал занимает лишь 9 (!) место.
Барселона – Реал – 5:1 – видео голов и обзор матча
Пользователи соцсетей не остались в стороне от феерической победы "блаугранас" и фиаско Мадрида, активно используя различные мемы.
"Если вы пропустили матч Барселона – Реал, то здесь основные моменты".
Барселона – Реал Мадрид: историческое Класико, дебют VAR, феерия Суареса, неожиданный "Роналду" и крах Лопетеги
"Лучший игрок по версии ФИФА – Модрич, лучший защитник – Рамос, лучший голкипер – Куртуа. Барселона – Реал – 5:1".
"Тем временем Тибо Куртуа, который играет за команду мечты – Реал Мадрид – только что пропустил 5 голов от Барселоны".
"Эль Класико в одной картинке".
"Реал Мадрид без Зидана и Роналду".
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Барселона – Реал – 5:1